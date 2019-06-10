Суд отказал Мамаеву в свидании с детьми

Своих детей футболист не видел с октября

Суд не разрешил футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву увидеться с детьми. Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

Он рассказал, что защита просила провести свидания Мамаева с супругой и детьми в СИЗО, однако разрешение получила только жена. Своих детей футболист не видел с октября. В целом, Павел Мамаев сохраняет стойкость духа в ожидании заседания суда 13 июня, заявил адвокат.

"Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре", - сказал Бушманов в интервью RT.

Пресненский суд Москвы 8 мая вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первого приговорили к году и шести месяцам лишения свободы, а второго – к году и пяти месяцам.

Мамаева и Кокорина обвиняли в нападении на трех человек: водителя Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года.