ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд отказал Мамаеву в свидании с детьми

17:37
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Своих детей футболист не видел с октября

Суд не разрешил футболисту "Краснодара" Павлу Мамаеву увидеться с детьми. Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

Погрустневшая жена Мамаева пожаловалась на тяжелый день
Жены Кокорина и Мамаева разрыдались в суде (видео)

Он рассказал, что защита просила провести свидания Мамаева с супругой и детьми в СИЗО, однако разрешение получила только жена. Своих детей футболист не видел с октября. В целом, Павел Мамаев сохраняет стойкость духа в ожидании заседания суда 13 июня, заявил адвокат.

"Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре", - сказал Бушманов в интервью RT.

Пресненский суд Москвы 8 мая вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Первого приговорили к году и шести месяцам лишения свободы, а второго – к году и пяти месяцам.

Мамаева и Кокорина обвиняли в нападении на трех человек: водителя Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года.

Главное сегодня
Футболист Павел Мамаев
Футболист Павел Мамаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.