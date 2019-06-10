Трамп поставил Китаю ультиматум

Президент США потребовал, чтобы председатель КНР Си Цзиньпин приехал на саммит G20

США продолжат торговую войну и введут новые пошлины на китайские товары, если глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Японию. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Президент США пообещал ввести пошлины незамедлительно, отмечает Газета.ру со ссылкой на заявление Трампа американскому телеканалу CNBC. Он напомнил журналистам, что на саммите G20 у него запланирована встреча с Си Цзиньпином. Трамп отметил, что удивится, если председатель КНР не прибудет на встречу.

На прошлой неделе президент объявил, что он отлично ладит с Си Цзиньпином. В Минфине США при этом отмечали, что Трамп примет решение о введении тарифов после переговоров с китайским лидером.

Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

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