Лазарев обматерил Лободу, а та в ответ отписалась от него в Instagram

Певцу не понравилось, что артистку сделали хедлайнером премии "Муз-ТВ"

На премии "Муз-ТВ" произошел скандал между участником "Евровидения-2019" Сергеем Лазаревым и победительницей в номинации "Лучшая певица года" Светланой Лободой.

Как пишет интернет-портал "Дни.ру", Лазарев по техническим причинам не смог показать на премии свой номер с "Евровидения", а Лобода исполнила аж шесть своих песен. Это задело артиста, и он высказал все свое недовольство коллеге. По словам очевидцев, Лазарев выражался в адрес Лободы нецензурными словами.

Позже певец сообщил, что факт конфликта – не более чем выдумка журналистов и недоброжелателей. "Сын брата свахи жены рассказал... Обожаю! Вот это фантазия!", - отметил артист.

Однако Лобода, по всей видимости, так не считает. Она уже отписалась от Лазарева в Instagram, а тот, в свою очередь, не поставил "лайк" под фотографией Лободы, где она держит заветную награду, сообщает "Газета.Ru".