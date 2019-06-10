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Лазарев обматерил Лободу, а та в ответ отписалась от него в Instagram

18:25
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Певцу не понравилось, что артистку сделали хедлайнером премии "Муз-ТВ"

На премии "Муз-ТВ" произошел скандал между участником "Евровидения-2019" Сергеем Лазаревым и победительницей в номинации "Лучшая певица года" Светланой Лободой.
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Как пишет интернет-портал "Дни.ру", Лазарев по техническим причинам не смог показать на премии свой номер с "Евровидения", а Лобода исполнила аж шесть своих песен. Это задело артиста, и он высказал все свое недовольство коллеге. По словам очевидцев, Лазарев выражался в адрес Лободы нецензурными словами.

Позже певец сообщил, что факт конфликта – не более чем выдумка журналистов и недоброжелателей. "Сын брата свахи жены рассказал... Обожаю! Вот это фантазия!", - отметил артист.

Однако Лобода, по всей видимости, так не считает. Она уже отписалась от Лазарева в Instagram, а тот, в свою очередь, не поставил "лайк" под фотографией Лободы, где она держит заветную награду, сообщает "Газета.Ru".

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