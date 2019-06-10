Зеленский избавляется от губернаторов

Президент задумал сменить глав 24 областей страны

Владимир Зеленский задумал сменить всех губернаторов на Украине. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

По ее словам, настаивает на смене всех руководителей регионов. Всего их на Украине 24. Ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман сообщил, что правительство одобрило проекты указов Зеленского об увольнении 13 глав областных администраций.

Мендель в своем фейсбуке отметила, что в администрации Зеленского продолжается поиск новых специалистов, которые могут возглавить области. В этом помогают несколько международных HR-компаний. Кандидаты должны быть порядочными, профессионалами, не иметь коррупционных связей.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что его партия "Слуга народа" поможет установить новую систему власти в стране и нокаутировать старую. В первую очередь новое политическое объединение после выборов в Раду намерено добиваться отмены депутатской неприкосновенности.

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