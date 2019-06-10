Зеленскому предрекли смертельную болезнь

Президенту Украины напомнили о вреде фастфуда

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун напомнила жителям страны о вреде фастфуда. В частности, в заявлении говорится о шаурме, фотографией с которой ранее хвастался в соцсетях президент Владимир Зеленский.

По словам "доктора Смерть" (так на Украине называют Супрун – прим. ред.), шаурма увеличивает риск атеросклероза. Кроме того, она заявила в своем Facebook, что уличная еда - это также риск пищевого отравления и ботулизма.

Ранее Зеленский угостил гостей съезда своей политической партии шаурмой. До этого он, поздравляя жителей Киева с годовщиной города, сказал: "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро". Ремарка Зеленского вызвала недовольство пользователей соцсетей. В ответ на это президент сфотографировался с шаурмой.

Ранее Зеленский презрительно высказался о компетенциях и.о. министра здравоохранения. "Вы же знаете, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал он.

Супрун, которую в стране называют "доктором Смерть" за некомпетентность, неэффективные решения и неоднозначные советы по здоровью, позже прокомментировала заявление Зеленского в ее адрес. Чиновница выразила надежду, что новый президент не будет делать поспешных выводов о ее работе до личной встречи.

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