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Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

18:44
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Ранее был задержан заказчик преступления

Следственный комитет задержал бывшего руководителя управления СКР по Волгоградской области. Его подозревают в причастности к уголовному делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова.

Как сообщили в ведомстве, операция прошла совместно с ФСБ "в рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов".

Других подробностей в Следственном комитете не сообщили. По данным РИА Новости, речь идет о Михаиле Музраеве. Он был уволен с должности руководителя регионального управления СКР в конце 2018 года указом президента.

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора. По версии следствия, в ноябре 2016 года члены банды местного предпринимателя Евгения Ремезова проникли на территорию частного домовладения Бочарова и подожгли стену дома губернатора.

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