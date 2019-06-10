Поел на 13 лет: неожиданные подробности приговора полковнику Захарченко

Репортаж "ТВ Центра" из зала суда

Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко приговорён к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он также лишён звания полковника МВД и государственных наград. Арестованный в сентябре 2016 года, Захарченко получил скандальную известность после того, как оперативники обнаружили в квартире его сестры наличную валюту общей стоимостью свыше восьми миллиардов рублей. Происхождение этих денег, впрочем, так и осталось загадкой.

Поставлена точка в одном из самых громких коррупционных скандалов последних лет. В зал судебных заседаний полковника Дмитрия Захарченко привели в наручниках, под конвоем. Никаких заявлений он не делал, но вёл себя вызывающе, комментировал происходящее и даже шутил.

- Прокурора снимите, чего вы меня снимаете, она уже который раз ждет, что вы на нее внимание обратите.

Судья зачитывала приговор больше трех часов. Настроение Захарченко заметно испортилось, когда произносили резолютивную часть: "По совокупности, путем частичного сложения наказания, назначить Захарченко наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки, то есть 117 миллионов рублей".

Гособвинитель просил 15,5 года лишения свободы и почти полмиллиарда рублей штрафа. Неожиданностью стало оправдание по одному из эпизодов. Захарченко вменяли получение взятки 800 тысяч долларов, но именно эти деньги не найдены. Однако в том же эпизоде фигурирует скидочная карта сети рыбных ресторанов, которая помогла сэкономить ему почти три миллиона рублей. Согласно материалам дела, она тоже передавалась Захарченко в качестве платы за покровительство – этот пункт доказан.

"Нужно четко понимать, этот процесс не про миллиарды, это не про это. Из двух эпизодов взятки он оправдан по одной. То, о чем мы говорим, там 800 тысяч он получил, он оправдан, он не виновен. Остается абсурдная ситуация - карточка в ресторане. Это про поесть! Вот поел он на 13 лет", - заявил адвокат Захарченко Юрий Новиков.

Захарченко признали виновным в других двух эпизодах: злоупотреблении полномочиями, и воспрепятствование деятельности правоохранителей. В 2015 году Захарченко предупредил свою знакомую, финдиректора "Нота-Банка" Галину Марчукову, о предстоящих проверках в рамках уголовного расследования. Именно этот эпизод стал поводом для задержания Захарченко и проведения обысков в его квартирах, в результате которых и были найдены около девяти миллиардов рублей. Наличные - в рублях, долларах и евро - были упакованы в обычные картонные коробки. Также оперативники обнаружили слиток золота. Происхождение богатства Захарченко объяснить не смог. Все обращено в доход государства.

Судьба большинства из тех, кто так или иначе был связан с Дмитрием Захарченко, сложилась печально. Многие из них за решеткой. Кто-то еще под следствием в СИЗО или в бегах, кто-то уже отбывает срок по приговору суда.

Отца Захарченко приговорили к четырем годам лишения свободы за растрату. В фальсификации доказательств подозревается бывший полицейский Иван Кожевников. Кстати, полковник Захарченко теперь тоже с приставкой бывший. Его лишили звания и медалей, а также права занимать должности в правоохранительных органах. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, на это им дается десять дней.

Виктор Прокушев, Егор Миронов, Михаил Бахтияров, Константин Степанов-Молодов. "ТВ Центр".