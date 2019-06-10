Путина попросили пересмотреть стадию возбуждения уголовных дел

Многие потерпевшие не дожидаются возбуждения уголовных дел из-за затянувшихся проверок

Уполномоченный по правам человека в России изучит проблемы, возникающие у граждан при возбуждении по их заявкам уголовных дел. Потерпевшие порой несколько лет ждут результатов проверок, а когда дело всё-таки заводят, то доказательная база по нему уже в значительной мере утрачена. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает "ТВ Центр".

Она представила президенту ежегодный доклад по обращениям граждан, а также проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова. Говоря о проблемах, которые в прошлом году удалось успешно разрешить, Москалькова отметила защиту прав получателей валютных ипотечных кредитов. Своё единственное жильё сохранили почти 7 тысяч семей. По мнению омбудсмена, во избежание подобных конфликтов в дальнейшем, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о распределении рисков между заёмщиками и банками.

Владимир Путин: "На втором месте как раз жилищное законодательство, вопросы в этой сфере. Но их тоже в этом году стало чуть меньше, даже не чуть, а прилично меньше, чем в позапрошлом".

Татьяна Москалькова: "Прилично меньше, потому что приняты большие меры по переселению из ветхого и аварийного жилья. В этом году мы впервые ввели раздел по защите прав арктических территорий. Вот для них эта тема, к сожалению, остаётся более актуальной. А во многих регионах та федеральная программа, которая работала, дала результаты, и все ждут реализации национальных проектов, которые могут продвинуть эту тему. Вы поднимали вопрос об обманутых дольщиках. Ко мне тоже приходит очень большое количество обращений от этих людей. И правильно, что те меры, которые вы сейчас наметили, могут решить эту проблему".

