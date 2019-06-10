Собянин рассказал о планах развития технопарка "Водный стадион"

Его специализацией является IT-безопасность

Мэр Москвы посетил технопарк "Водный стадион". На площади более 70 тысяч квадратных метров работают компании, которые специализируется на IT-технологиях и информационной безопасности. Одним из главных резидентов является "Лаборатория Касперского". Сергей Собянин отметил, что организация надёжно защищает электронные системы правительства Москвы и поддержал идею дальнейшего развития. Так один из будущих проектов связан с обеспечением безопасности электронного голосования.

Оставить отзыв на компанию или услуги врача, купить товар в интернет-магазине, заказать еду — интернет-технологии открыли перед современным человеком массу возможностей, существенно облегчили жизнь и вместе с тем дали доступ к персональным данным. Дистанционно украсть сбережения или узнать пин-код к банковской карте при желании могут и мошенники. Чтобы впредь быть осмотрительнее, достаточно один раз узнать, какой цифровой след оставляет человек.

Предотвратить шантаж, интернет-травлю и кредитное мошенничество поможет программное обеспечение российской компании, которая уже помогла тысячам пользователей убрать из глобальной сети то, чего посторонним знать не следует. Москва, являясь одним из лидеров по использованию информационных технологий, тоже вынуждена защищаться.

"У нас не так давно канатная дорога останавливалась, стояла несколько дней, это тоже была хакерская атака, хотя безобидный проект, казалось бы. Атаки на интеллектуальную транспортную систему, на портал mos.ru. Насколько я знаю, вы участвуете в защите ряда наших платформ, в том числе ЕМИАС. Благодаря такой компании, как ваша, мы чувствуем себя вполне уверенно. Впереди у нас еще один серьёзный проект, связанный с электронным голосованием, которое должно быть защищено от попыток исказить итоги голосования", - заявил Сергей Собянин.

Защита персональных данных - то, над чем постоянно работают специалисты Лаборатории Касперского. Статистика пугающая: ежедневно антивирусные эксперты отлавливают 350 тысяч новых вирусных атак.

"Мы делаем так, чтобы пользователь не сталкивался с такими угрозами, как троянцы-вымогатели или шифровальщики, которые могут заблокировать компьютер и зашифровать важные данные", - рассказывает руководитель лаборатории антивирусных исследований Лаборатории Касперского Вячеслав Закоржевский.

В технопарке "Водный стадион" располагаются предприятия, которые специализируются на информационной безопасности. Лаборатория Касперского - один из главных резидентов. Организация, надежно защищающая электронные системы правительства Москвы, не только планирует дальнейшее развитие, но и дает старт молодым компаниям.

"Уровень проникновения интернета, уровень развития информационных технологий, без которых ни управлять городом, ни жить в этом городе комфортно невозможно. Увеличивается количество DDOS-атак, количество хакерских атак, причем их количество исчисляется даже не десятками, а тысячами. Это, конечно, такой серьезный вызов для города, для будущих технологий", - заявил Сергей Собянин.

В этих стенах одна идея лучше другой. Например, куртка будущего — в нее встроен небольшой чип. На чипе - ссылка о подлинности, составе товара. Информация хранится на сервере, потребителю доступна в мобильном приложении.

"Я думаю, это может быть интересно для людей, которые оказывают сервисы: газ, водоснабжение, электроснабжение. Чтобы у них был чип, и они могли сказать: "Это мы, это ваши люди", - говорит Евгений Касперский.

А можно пойти еще дальше и защищать от контрафакта не только одежду, а продукты питания, например. И это лишь часть интересных проектов. Технопарк планирует расширяться. А это означает появление новых рабочих мест и интересных идей на благо города.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.