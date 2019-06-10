Определены три округа для электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Москвичи голосовали на портале "Активный гражданин"

Москвичи определили три округа, в которых в Единый день голосования 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Как передает "ТВ Центр", об этом рассказал глава комиссии по развитию гражданского общества общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Жители столицы голосовали на портале "Активный гражданин". Победили три округа. Эксперимент пройдёт в первом округе - это Зеленоград, в десятом - Cеверное Лианозово - Бибирево и в тридцатом округе - Чертаново Центральное - Чертаново Южное.

Срок подачи заявлений от граждан об участии в дистанционных выборах начинается за 45 дней до дня голосования. Для проведения электронных выборов будет создана отдельная избирательная комиссия. Проголосовать за кандидатов в депутаты дистанционно жители трех округов смогут на портале госуслуг Москвы. Если подобный опыт электронных выборов окажется успешным, то его будут применять и в других регионах.