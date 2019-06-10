Фура протаранила колонну МЧС под Тулой (видео)

Пострадали пять сотрудников министерства

Грузовик на полной скорости влетел в остановившуюся на обочине автоколонну МЧС, которая направлялась в Крым на плановые работы по разминированию.

ДТП произошло на 201-м километре трассы М4 "Дон" в Тульской области. В результате столкновения пострадали пять сотрудников МЧС, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Водитель фуры, которая врезалась в колонну, не пострадал. По предварительным данным, он уснул за рулем, пишет "Газета.Ru".

Из-за аварии два автомобиля МЧС сильно повредились. Их должны заменить резервным транспортом, после чего вся автоколонна продолжит движение в Крым.