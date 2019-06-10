ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фура протаранила колонну МЧС под Тулой (видео)

19:21
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Пострадали пять сотрудников министерства

Грузовик на полной скорости влетел в остановившуюся на обочине автоколонну МЧС, которая направлялась в Крым на плановые работы по разминированию.

ДТП произошло на 201-м километре трассы М4 "Дон" в Тульской области. В результате столкновения пострадали пять сотрудников МЧС, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Водитель фуры, которая врезалась в колонну, не пострадал. По предварительным данным, он уснул за рулем, пишет "Газета.Ru".

Из-за аварии два автомобиля МЧС сильно повредились. Их должны заменить резервным транспортом, после чего вся автоколонна продолжит движение в Крым.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
ДТП с участием грузовика МЧС России
ДТП с участием грузовика МЧС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.