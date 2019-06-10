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ЦИК Казахстана подвел итоги президентских выборов

19:56
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Касым-Жомарт Токаев набрал 70,96% голосов

Владимир Путин по телефону поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Они прошли в воскресенье. Токаев, по окончательным данным ЦИК, набрал 70,96 процентов голосов.

Лидеры обеих стран подтвердили стремление укреплять стратегическое партнёрство России и Казахстана, а также договорились о дальнейших контактах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Касым-Жомарт Токаев возглавил страну в марте этого года после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Сегодня на пресс-конференции по итогам выборов он назвал развитие сотрудничества с Россией в числе приоритетов своей политики.

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Исполняющий обязанности президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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