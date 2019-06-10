Появилось видео с Медведевым в шахте Большого адронного коллайдера

Россия будет развивать международное научное сотрудничество, невзирая на политические споры, заявил он во время посещения ускорителя частиц

В России высоко оценивают результаты сотрудничества с Европейским центром ядерных исследований. Но наша страна будет стремиться к полноправному членству в ЦЕРНе, поскольку лишь оно соответствует уровню российской науки. Дмитрий Медведев заявил об этом во время посещения ЦЕРНа.

Глава Правительства осмотрел Большой адронный коллайдер, передает "ТВ Центр". Пояснения давала руководитель центра Фабиола Джанотти. Она подтвердила, что Европейский совет по ядерным исследованиям заинтересован в тесном сотрудничестве с Россией. ЦЕРН объединяет более 20 стран. У России - статус наблюдателя с особыми правами. Он позволяет участвовать в экспериментальных программах наравне со странами-членами центра. На встрече с российскими учёными, работающими в Женеве, Дмитрий Медведев отметил, что наша страна будет развивать международное научное сотрудничество, невзирая на политические споры.