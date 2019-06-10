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Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

22:39
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Москва, несмотря на экономические сложности, будет обеспечивать достойный уровень соцзащиты горожан

Сергей Собянин поздравил социальных работников столицы с профессиональным праздником.  Мэр подчеркнул, что Москва, несмотря на экономические сложности, будет обеспечивать достойный уровень соцзащиты горожан.

Он напомнил, что на данный момент денежные выплаты в городе получают более четырех миллионов человек. Социальная поддержка – один из главных приоритетов в работе столичного правительства.  Мэр вручил 11 лучшим работникам отрасли городские награды - почетные грамоты и  благодарственные письма. Поздравляя собравшихся, мэр отметил их профессионализм, талант и душевную щедрость.

"Конечно, это профессия, это специальность. Но понимаете, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год открывать свою душу и сердце, делать добро людям,  это не просто профессиональное - это действительно очень человеческое, гуманное - это такое, просто слов нет. Это судьба, которую вы выбрали", - сказал Собянин.

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