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Лавров назвал условие возвращения России в ПАСЕ

22:36
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Россия пока не решила, направлять ли на сессию в июне национальную делегацию

Права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо восстановить в полном объеме. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Российская сторона подтвердила заинтересованность в продолжение многопрофильного сотрудничества в рамках Совета Европы, передает "ТВ Центр".

Ранее в Женеве состоялись первые консультации представителей Госдумы и Совета Федерации с руководством Парламентской ассамблеи.  По итогам обсуждений Россия должна решить, направлять ли на сессию в июне национальную делегацию.

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил российской стороне полномочия по участию в июньской сессии. Наша страна может возобновить выплаты в бюджет Совета Европы и вернуть делегацию в Парламентскую ассамблею только в случае восстановления ее полномочий в полном объеме.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с нашей страной, после чего несколько лет не участвовала в сессиях ассамблеи.

Видео: Эксперт оценил, необходим ли России возврат в ПАСЕ

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