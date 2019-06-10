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Участница "Евровидения" от России собралась в Раду

20:20
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Певице приглянулась партия Юлии Тимошенко "Батькивщина"

Украинская певица Анастасия Приходько решила баллотироваться в парламент Украины от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" по мажоритарной системе.

От какого именно округа она пойдет станет известно после регистрации, пишет "Обозреватель".

"Я хочу честно попасть в парламент, я хочу посмотреть, как будут голосовать за меня люди, хотят ли они меня видеть в парламенте. Для меня это очень важно", - заявила артистка в видеообращении.

Анастасия Приходько – победительница российской "Фабрики звезд-7". Девушка представляла Россию на  прошедшем в Москве песенном конкурсе "Евровидение-2009". Ее песня "Мамо" заняла 11 место.

После событий на Украине в 2014 году заняла твердую антироссийскую позицию. В своих интервью она обзывала Россию "жирной и тупой", а россиян – "козлами". В 2018 году заявила об окончании певческой карьеры.

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