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"Ужасно страшно": очевидцы о зверской расправе над борцом в Москве

22:13
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве Сергея Чуева

Черемушкинский суд столицы в понедельник арестовал одного из подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Он погиб в ночь на субботу в парке на юге Москвы, защищая беременную женщину от агрессивной толпы. По делу проходит шесть человек - все уроженцы Таджикистана.

Подозреваемых в убийстве москвича, который в пятницу заступился в парке за женщину только к вечеру доставили в суд. В качестве меры пресечения обвинение требует для них ареста. Дело каждого суд разбирает отдельно.

Следственные органы опубликовали фрагменты допроса, которые подтверждают, что конфликт начался из-за девушки (см. видео).

Сергей Чуев — мастер спорта по греко-римской борьбе. Занимался рукопашным боем. Друзья погибшего говорят, что даже шестеро пьяных хулиганов для него не стали бы проблемой. Если бы драка была честной. Один из задержанных признается — это он нанес последний в потасовке удар, который, вероятно и стал решающим.

Подробности смотрите в репортаже Александра Огородникова:

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