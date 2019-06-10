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У Алибасова началось внутреннее кровотечение

21:02
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Уровень гемоглобина упал до критического уровня

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось: у него началось внутреннее кровотечение в желудке.

Врачи пытаются его остановить, но ситуация остается тяжелой, пишет "Газета.Ru". Из-за кровотечения уровень гемоглобина в крови упал до критического уровня.  

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

На данный момент продюсер находится в состоянии искусственной комы в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Рядом с палатой дежурят Бари Алибасов-младший и супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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