У Алибасова началось внутреннее кровотечение

Уровень гемоглобина упал до критического уровня

Состояние продюсера Бари Алибасова ухудшилось: у него началось внутреннее кровотечение в желудке.

Врачи пытаются его остановить, но ситуация остается тяжелой, пишет "Газета.Ru". Из-за кровотечения уровень гемоглобина в крови упал до критического уровня.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

На данный момент продюсер находится в состоянии искусственной комы в токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Рядом с палатой дежурят Бари Алибасов-младший и супруга Лидия Федосеева-Шукшина.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов