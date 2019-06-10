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В Нью-Йорке вертолет врезался в высотное здание

21:44
  • понедельник
  • 10 июня 2019

На месте ЧП работают спасатели и пожарные

Вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания на Манхеттене в Нью-Йорке. Он немного не долетел до специально оборудованной на небоскребе площадки.

ЧП произошло на Седьмой авеню. На видео можно заметить клубы дыма, поднимающиеся с крыши здания. В результате инцидента погиб один человек, он находился на борту вертолета.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные, пишет РИА Новости. Из здания были эвакуированы сотни людей.

Американцы чувствительно относятся к инцидентам с воздушными транспортными средствами в городе после серии терактов 11 сентября 2001 года.

Обновление от 21:45: пожар на крыше 54-этажного здания потушен.

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