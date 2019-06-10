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Обманутые Зеленским шахтеры объявили всеобщую забастовку

22:36
  • понедельник
  • 10 июня 2019

Ранее с ними встречался Владимир Зеленский. Он пообещал разобраться с долгами по зарплате, однако проблема не решилась

Суд в Киеве зачитал обвинительный акт главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Следующее заседание по делу назначено на 18 июня, в этот день журналист расскажет суду о своем отношении к обвинению. Между тем, в центре внимания на Украине - перестановки во власти. В понедельник стало известно о намерении Владимира Зеленского уволить всех губернаторов. Однако жители страны пока не видят результатов работы нового президента и устраивают массовые забастовки.

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Устав от бесконечных обещаний выплатить им зарплату, шахтеры госпредприятия "Львовуголь" решили действовать. Три дня назад они объявили всеобщую забастовку. А потом перекрыли международную трассу, требуя отдать заработанное за три месяца. В Закарпатье обошлось без перекрытия трассы, но в ямах, которыми она, буквально, усеяна, местные жители открыли сезон рыбалки.

Все эти сигналы разной силы украинцы отправляют властям. Но им сейчас не до проблем простого народа. В самом разгаре борьба за теплые места в Верховной Раде, куда рассчитывает попасть и бывший президент Порошенко. Теперь он возглавляет партию "Европейская солидарность". Лица там, разумеется, те же. Да и говорит их лидер о том же, что и предыдущие пять лет.

"Наша фракция, которая станет двигателем Верховной Рады в вопросе интеграции с ЕС и вступления в НАТО. Еще раз повторяю, что это не самоцель. Для нас это мощная мотивация и инструмент для продолжения тех реформ, которые были проведены на Украине в течение последних пяти лет", - сказал глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Ощущение дежавю у украинцев непременно возникнет и от радикалов. Их бессменный лидер Олег Ляшко тоже рассчитывает вернуться в Верховную Раду. Шансы на это, правда, пока скромные. Согласно последним опросам, рейтинг "Радикальной партии" составляет не многим более 2,5%. Но Ляшко старается не унывать.

"Команда Ляшко в парламенте не даст состояться московскому реваншу, не даст уничтожить украинский язык, украинскую землю, украинскую Конституцию и украинскую независимость. Понабирают кандидатов и выставляют в красивой обертке. Артистов, певцов, танцоров, юмористов. В парламенте пахать надо, а не петь, шутить и актерствовать", - заявил Ляшко.

У Тимошенко шансы лучше, говорят эксперты. Во время президентской кампании она была в лидерах. И теперь некоторые политтехнологи считают, что в перспективе она может даже занять кресло премьера. Во всяком случае, о желании работать в новой коалиции Юлия Тимошенко уже заявила.

"Нам необходимо стать инициаторами объединения. Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить "Новый курс". Не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее "Коалицией действий", - объявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Зеленскому же пока больше удаются политические шоу. Вот и съезд его партии прошел в том же духе. Много импровизаций, заготовок и юмора, который спасал Зеленского от неудобных вопросов. Например, по поводу плагиата в его брюссельской речи, часть которой слово в слово совпадала с той, что чуть раньше произнес Порошенко.

"Нет, нет! Садитесь. Сейчас другой случай. Спасибо. Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно моя. Мы готовились", - сказал Зеленский.

В победе своей партии Зеленский уверен. И имеет на то основания. По данным соцопросов, сегодня за нее готовы голосовать почти половина избирателей. Но есть и сомневающиеся. И число их растет с каждым новым днем работы президента, который пока ничего не сделал. Ни в плане экономики. Ни в плане мира на юго-востоке, где ситуация обострилась.

"Никакой реализации слов о мире не произошло со стороны новой киевской власти. Обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, обстановка остается крайне напряжённой, положительных изменений не видно, люди ждут этих изменений", - заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.

Но их нет. И досрочные выборы в украинский парламент тут вряд ли что-то изменят. Потому как, судя по спискам основных партий, в Раду скорее всего попадут те же люди, просто переметнувшиеся из одного лагеря в другой. И это, пожалуй, главная особенность всей этой предвыборной кампании.

Александр Панюшкин, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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