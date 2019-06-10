Сын Алибасова уточнил данные о состоянии отца

Ранее СМИ сообщили, что у известного продюсера открылось внутреннее кровотечение
Информация о внутреннем кровотечении у продюсера Бари Алибасова оказалась ложной. Несмотря на это, такой риск есть, уточнил данные из СМИ сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Он сообщил "Интерфаксу", что его отец находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка. Это, в свою очередь, может привести к летальному исходу.
"У него внутреннего кровотечения не началось, это скорее всего идет (информация в СМИ) из-за того, что риск внутреннего кровотечения может быть", - сказал Алибасов-младший.
Ранее стало известно об ухудшении состояния Алибасова. СМИ писали, что врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение.
Видео: Мой герой. Бари Алибасов