Сын Алибасова уточнил данные о состоянии отца

Ранее СМИ сообщили, что у известного продюсера открылось внутреннее кровотечение

Информация о внутреннем кровотечении у продюсера Бари Алибасова оказалась ложной. Несмотря на это, такой риск есть, уточнил данные из СМИ сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Он сообщил "Интерфаксу", что его отец находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка. Это, в свою очередь, может привести к летальному исходу.

"У него внутреннего кровотечения не началось, это скорее всего идет (информация в СМИ) из-за того, что риск внутреннего кровотечения может быть", - сказал Алибасов-младший.

Ранее стало известно об ухудшении состояния Алибасова. СМИ писали, что врачи пытаются остановить внутреннее кровотечение.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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