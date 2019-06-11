Додон рассказал о преодолении кризиса в Молдавии

Он не собирается покидать свой пост

Президент Молдавии Игорь Додон созвал срочное заседание Совета Безопасности республики из-за острого политического кризиса в стране. Прежнее правительство Павла Филипа, срок полномочий которого истёк, отказывается уйти в отставку, передает "ТВ Центр".

Контролирующая его Демократическая партия законно избранный кабинет Майи Санду не признаёт, хотя это уже сделали Евросоюз, США и Россия. В Москве приветствовали формирование правящей коалиции и кабинета министров, на утверждение которого ушло три месяца.

Теперь демократы начали сбор подписей за отставку президента Додона. Сам глава государства заявил, что покидать свой пост не намерен и опасается, что сторонники демпартии могут попытаться его арестовать или даже устранить физически.

Армия и полиция в ситуацию не вмешиваются, и охраняют здание правительства, где параллельно заседают два кабинета министров. Сторонники демократов, поддержанные олигархом Плахотнюком, построили палаточный лагерь в центре Кишинева. Наш МИД призвал стороны конфликта к мирному разрешению кризиса.