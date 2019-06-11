Россия вернется в ПАСЕ?

Возможное возвращение России в Совет Европы обсудили в программе "События. 25-й час"

Будет ли окончательно восстановлено полноценное членство нашей страны в ПАСЕ? Почему воссоединение Крыма с Россией больше не мешает диалогу Страсбурга с Москвой? И как к возвращению российской делегации относится Украина?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил политолог Дмитрий Орлов.

"Компромисс заключается в том, что Россия остается в ПАССЕ, Россия работает и Россия внесет взнос. Компромисс в данном случае основан на очень жестком отстаивании интересов нашей страны, - отметил он.

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