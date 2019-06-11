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Мамаев вычислил дату своего освобождения

08:36
  • вторник
  • 11 июня 2019

Это произойдет в ноябре

Находящийся в заключении за хулиганство футболист "Краснодара" Павел Мамаев ожидает, что освободится из колонии осенью. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Он навестил спортсмена.

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"Павел Мамаев сказал, что "главное — известна конечная дата всей этой истории". Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября", - отметил Мельников.

По его словам, Мамаев выглядит бодро и не думает о том, куда его отправят. "Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 километров от столицы", - приводит слова правозащитника "Известия".

Накануне стало известно, что суд не разрешил футболисту увидеться с детьми. Об этом сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

Месяцем ранее суд назначил футболисту Александру Кокорину наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам лишения свободы.

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