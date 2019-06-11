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Как вывезти ребенка из России по новым правилам

08:30
  • вторник
  • 11 июня 2019

Теперь пограничники не при делах

Пограничная служба ФСБ России напомнила об изменении правил выезда детей из страны с 12 июня 2019 года. 
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С 12 июня вступает в силу правительственное постановление, согласно которому пограничные органы больше не будут принимать от граждан заявления о несогласии на выезд из России несовершеннолетних детей. Теперь такие заявления необходимо подавать в территориальные органы МВД, занимающиеся вопросами миграции, а также в диппредставительства или консульские учреждения, если заявитель проживает вне России. 

Представитель Центра общественных связей ФСБ рассказал "Российской газете", что если ребенок выезжает из страны с одним родителем (усыновителем, опекуном или попечителем), то согласия второго не требуется. Если же второй родитель заявил о своем несогласии на выезд ребенка, то вопрос решается в суде. В таких случаях детей не пропускают через государственную границу. 

В ФСБ также сказали, что ребенок, который покидает страну без родителей, должен иметь при себе не только паспорт, но и нотариально оформленное согласие от одного из родителей на выезд. В этом документе указывается срок выезда и страна посещения. Согласие от второго родителя не требуется. 

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