Иностранцы назвали 10 самых красивых русских имен

В Германии появилось много Алин

Немецкие журналисты составили рейтинг самых красивых русских имен, которые пользуются популярностью по всему миру.

Журнал Wunderweib опубликовал список 10 мужских и женских "модных" имен. В рейтинг попали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита, а также Полина, Дарья, Мила, Виктория и Алина. Последнее имя стало крайне популярным в Германии.

Как утверждается в статье, на русском языке разговаривают более 280 миллионов человек по всему миру, а русские имена благодаря своему красивому звучанию стали буквально писком моды.

Как передавал RT со ссылкой на данные региональных органов ЗАГС, за последние пять лет в России стали популярны такие имена, как Артем и София. В число самых распространенных имен также вошли Александр, Анастасия, Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.