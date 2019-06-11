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Принц Гарри изменил Меган Маркл с моделью

09:05
  • вторник
  • 11 июня 2019

Внук Елизаветы II встретил девушку на вечеринке

Принц Гарри встречался с другой женщиной в то время, когда уже был в отношениях с Меган Маркл. Как заявила королевский биограф Анджела Левин, Гарри изменил Меган в самом начале их романа.

Как Меган Маркл изменила принца Гарри. Фото
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Как утверждает биограф, в 2016 году на одной из вечеринок принц встретился с моделью Burberry. "Во время очень ранней стадии его отношений с Меган, Гарри встречался с моделью Burberry Сарой Энн Джеклин", - раскрыла имя любовницы принца Анджела Левин.

"Они встретились на частной вечеринке, он взял ее номер", - добавила биограф, отметив, что Гарри был восхищен девушкой, он засыпал ее сообщениями.

Однако вскоре принц охладел к модели. "Она очень правильная и практически не пьет, и в этом отношении они были на разных волнах. Гарри был немного  бунтарем", - заявила Левин.

В это же время принц уже сходил на пару свиданий с Меган Маркл. Актриса показалась Гарри более живой и яркой. Но окончательный выбор он сделал лишь спустя несколько месяцев, пишет Daily Express.

Напомним, Меган и Гарри поженились в мае 2018 года. Спустя год актриса родила принцу наследника. Малыша назвали Арчи Харрисон.

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