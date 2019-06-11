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Двое на одного: российский Су-27 спугнул самолеты США и Швеции

09:22
  • вторник
  • 11 июня 2019

Активность шпионов связана с учениями НАТО

Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват американского и шведского самолетов-разведчиков над нейтральными водами Балтийского моря. 
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10 июня американский RC-135 и шведский "Гольфстрим" показались в небе у границ России. Истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата целей. Он приблизился к самолетам-разведчикам на безопасное расстояние и сопроводил воздушные судна, не допустив нарушения границы воздушного пространства России.  

"Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили ТАСС в Минобороны России. 

Иностранные самолеты, которых спугнул российский истребитель, были задействованы в учениях НАТО Baltops-2019. Они проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море. За этот период там появятся около 40 кораблей и подводных лодок, а также до 40 летательных аппаратов из 18 стран. 

Как рассказали в Минобороны, российские военные контролируют ход учений. В акватории Балтийского моря дежурят две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации и береговые ракетные комплексы "Бастион".

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