Двое на одного: российский Су-27 спугнул самолеты США и Швеции

Активность шпионов связана с учениями НАТО

Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват американского и шведского самолетов-разведчиков над нейтральными водами Балтийского моря.

10 июня американский RC-135 и шведский "Гольфстрим" показались в небе у границ России. Истребитель Су-27 поднялся в воздух для перехвата целей. Он приблизился к самолетам-разведчикам на безопасное расстояние и сопроводил воздушные судна, не допустив нарушения границы воздушного пространства России.

"Полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили ТАСС в Минобороны России.

Иностранные самолеты, которых спугнул российский истребитель, были задействованы в учениях НАТО Baltops-2019. Они проходят с 9 по 21 июня в Балтийском море. За этот период там появятся около 40 кораблей и подводных лодок, а также до 40 летательных аппаратов из 18 стран.

Как рассказали в Минобороны, российские военные контролируют ход учений. В акватории Балтийского моря дежурят две корабельные ракетно-ударные группы, корабельная поисковая ударная группа, самолеты морской авиации и береговые ракетные комплексы "Бастион".