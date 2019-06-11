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Создан революционный препарат от мужского бесплодия

09:38
  • вторник
  • 11 июня 2019

Испытания займут несколько лет

Мужское бесплодие уже в ближайшем будущем смогут эффективно вылечивать. Препарат разрабатывают в нашей стране. Учеными были проведены первичные испытания на крысах, и они оказались успешными. У грызунов восстанавливалось производство спермы и увеличивалось количество половых гормонов в крови.

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"Лекарство может помочь стать отцами тем, у кого не вырабатываются мужские половые клетки, наблюдается низкое количество сперматозоидов, снижение их подвижности или нарушение нормального строения", - пишет во вторник газета "Известия".

Как ожидается, испытания препарата будут вестись еще несколько лет. Куда больше может понадобиться времени для полноценного внедрения лекарства в клиническую практику – порядка 10 лет. Исследователи отмечают, что средство весьма перспективно.

Ранее сенатор Елена Мизулина рассказала, что каждый третий подросток, зависимый от просмотра порнофильмов, в будущем не сможет иметь детей.

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