Создан революционный препарат от мужского бесплодия

Испытания займут несколько лет

Мужское бесплодие уже в ближайшем будущем смогут эффективно вылечивать. Препарат разрабатывают в нашей стране. Учеными были проведены первичные испытания на крысах, и они оказались успешными. У грызунов восстанавливалось производство спермы и увеличивалось количество половых гормонов в крови.

"Лекарство может помочь стать отцами тем, у кого не вырабатываются мужские половые клетки, наблюдается низкое количество сперматозоидов, снижение их подвижности или нарушение нормального строения", - пишет во вторник газета "Известия".

Как ожидается, испытания препарата будут вестись еще несколько лет. Куда больше может понадобиться времени для полноценного внедрения лекарства в клиническую практику – порядка 10 лет. Исследователи отмечают, что средство весьма перспективно.

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