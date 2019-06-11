"Изменял направо и налево": Началова вышла за Алдонина назло Ланскому

Певица страдала из-за своих необдуманных поступков

Телевизионный продюсер Олеся Сазыкина рассказала о непростых отношениях певицы Юлии Началовой с ее мужьями.

Олеся Сазыкина познакомилась со звездой в конце 90-х годов. Умершую певицу она назвала позитивной девушкой, которая часто страдала из-за необдуманных поступков.

По словам Сазыкиной, больше всего она любила своего первого мужа - солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского. В какой-то момент музыкант объявил Началовой, что та слишком полная. Из-за этого у певицы случилась паническая атака, рассказала продюсер.

"Он начал изменять ей направо и налево, - цитирует Сазыкину "Экспресс-газета". - Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели. "Представляешь, прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы, - жаловалась мне Началова. - А главное - чувствую чужой женский парфюм. У меня духи "Монталь". А воняет чем-то совершенно другим".

За футболиста Евгения Алдонина певица вышла замуж назло Ланскому, утверждает Олеся Сазыкина. К тому же Началова забеременела от спортсмена. Как уверяет знакомая артистки, они не любили друга, тем не менее Алдонин никогда не жалел на жену денег. "При разводе Алдонин, надо отдать ему должное, повел себя красиво и оставил Юле квартиру. Вообще он хотел, чтобы квартира осталась их дочке Вере", - вспоминает Сазыкина.

В этой квартире Началова прописала гражданского мужа - хоккеиста Александра Фролова. Собеседница газеты описала свой диалог с певицей на эту тему: "Зачем ты это сделала?" - не поняла я. "У нас с ним практически брак, хоть и без регистрации, - ответила она. - Саша мне позволяет жить в его доме в Лос-Анджелесе. А я ему предоставляю такую возможность здесь".

По словам Сазыкиной, хоккеист оплатил лечение Началовой в США и дал ей 20 миллионов рублей на съемки бенефиса, который ни один телеканала не взял в эфир. Позднее Фролов потребовал вернуть эти деньги, имея на руках соответствующую расписку. "Взять такую сумму Юле было неоткуда, - рассказала Олеся Сазыкина. - Она работала за 100 - 200 тысяч рублей. Дороже ее уже никто не брал. И тогда Фролов предложил в счет долга переписать на него половину квартиры. Вообще квартира оценивалась в 100 миллионов. Но Саша посчитал, сколько денег вбухал в ее ремонт. Плюс прибавил к этому другие расходы на Юлю вплоть до оплаты походов с ней по ресторанам".

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