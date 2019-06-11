Когда изнуряющая жара покинет Москву

Прохладу стоит ждать в конце этой недели

Жёлтый уровень погодной опасности во вторник объявлен в Москве. В городе установилась нехарактерная для июня жара. Столбики термометров поднялись до 30-градусной отметки, превысив климатическую норму на 9 пунктов.

В четверг, 13 июня, жара начнет отступать от столичного региона. Дневная температура понизится до 22-27 градусов.

Пока жители столичного региона изнывают от жары, в других приходится ликвидировать последствия ливней и ураганов, передает "ТВ Центр". В Кирове накануне сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду срывал кровлю домов. В городе повалены десятки деревьев. Есть пострадавший - он доставлен в больницу.