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Когда изнуряющая жара покинет Москву

11:36
  • вторник
  • 11 июня 2019

Прохладу стоит ждать в конце этой недели

Жёлтый уровень погодной опасности во вторник объявлен в Москве. В городе установилась нехарактерная для июня жара. Столбики термометров поднялись до 30-градусной отметки, превысив климатическую норму на 9 пунктов. 

В четверг, 13 июня, жара начнет отступать от столичного региона. Дневная температура понизится до 22-27 градусов.

Пока жители столичного региона изнывают от жары, в других приходится ликвидировать последствия ливней и ураганов, передает "ТВ Центр". В Кирове накануне сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду срывал кровлю домов. В городе повалены десятки деревьев. Есть пострадавший - он доставлен в больницу.

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