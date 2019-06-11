"Избиение младенца": Зеленский покинул заседание Конституционного суда

Указ президента Украины о роспуске Рады может быть отменен уже во вторник

Во вторник в Киеве Конституционный суд рассматривает правомерность роспуска Верховной рады. Жалобу на указ президента подали 62 депутата. Сам Зеленский покинул зал Большой палаты суда, "чтобы потом никто не сказал о том, что имело место влияние на судей и что решение принято под давлением". Пока идет слушание, противники решения президента пикетируют здание суда. А накануне у администрации президента большой митинг устроили националисты.

Судьба досрочных парламентских выборов на Украине - в руках Конституционного суда. Заседание телеканалы транслируют в прямом эфире. Интерес повышенный. Впервые в новейшей истории страны в этих стенах, как и обещал накануне, появился президент.

"Меня пригласили. Это будет впервые за 28 лет независимости Украины, когда президент приедет на заседание Конституционного суда. Я обязательно буду. Мы убеждены в нашей юридической позиции. Но главное, и это моя позиция как президента: когда я распускал парламент - это был огромный запрос украинского народа", - сказал Зеленский.

По данным соцопросов, этому составу Верховной рады доверяют лишь четыре процента избирателей. И, похоже, все эти люди во вторник собрались у здания суда, чтобы не пустить Зеленского на заседание. Охранять гаранта конституции пришлось усиленным нарядам полиции.

"Народ аплодирует решению распустить Верховную раду. Люди убеждены, что оспаривание этого решения - просто попытка народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться в своих креслах, сохранить неприкосновенность и возможность обогащаться. Вы хорошо знаете, как пристально общество следит за этим процессом, и я надеюсь, что вы примете решение, за которое нам всем не будет стыдно", - заявил глава государства.

Спорить, что ждет Зеленского в Конституционном суде, эксперты начали еще накануне. "Его идея состоит в том, что роспуска Рады хочет абсолютное большинство украинцев. Так что, наверное, можно сказать, что это моральное давление: за его спиной три четверти населения. И как себя в этой ситуации должен чувствовать судья Конституционного суда? Ему что, голосовать против воли украинского народа?" – задается вопросом политолог Михаил Погребинский.

Однако следует учесть, что этот состав суда формировался при президенте Порошенко. И не исключено, что во вторник страна увидит Зеленского в затруднительном положении.

"Это будет избиение младенца. Я напомню, что в Конституционном суде до сих пор остается достаточно много судей, назначенных и лояльных Петру Порошенко и, в принципе, готовых преподать неплохой урок юридического образования новоизбранному президенту", - отметил политолог Дмитрий Раимов.

Неспокойно было накануне и у администрации президента на Банковой. Команде Зеленского пришлось впервые узнать, что происходит, когда народ чем-то недоволен. Вечером площадь оккупировали националисты. Несколько тысяч - с плакатами, черными лентами и карикатурами. Скандируя лозунг "Капитулянты!", участники митинга попытались прикрепить к зданию администрации президента табличку "Губернатор Малороссии". Сделать это не дала полиция.

Возмущение радикалов вызвали заявления представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы. На переговорах в Минске он предложил снять экономическую блокаду региона, а также определить сроки разведения сторон - начаться процесс должен был как раз 10 июня. Чего добивались националисты и почему именно сейчас - непонятно. Контактная группа заседала неделю назад, а достигнутые соглашения так и не были выполнены украинской стороной. Хотя, как отметили в российском МИД, все условия для этого были соблюдены.

Ни срыв договоренностей, ни акцию националистов у себя под окнами президент Зеленский никак не прокомментировал. Видимо, усиленно готовился к сегодняшней поездке в суд. Но рано или поздно принимать решения по Донбассу ему все же придется.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".