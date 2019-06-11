США увеличат военную помощь Украине

В случае принятия документа, также за счет средств Вашингтона обновят вооружение украинской армии

США намерены увеличить расходы на военную помощь Украине. Об этом свидетельствует проект бюджета на следующий финансовый год, подготовленный комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

Если в этом году США потратили на Украину 200 миллионов долларов, то теперь заложена сумма в 250 миллионов. Она выделяется на помощь Киеву - в обеспечении безопасности и разведдеятельности, передает "Газета.Ru".