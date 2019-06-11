ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США увеличат военную помощь Украине

11:38
  • вторник
  • 11 июня 2019

В случае принятия документа, также за счет средств Вашингтона обновят вооружение украинской армии

США намерены увеличить расходы на военную помощь Украине. Об этом свидетельствует проект бюджета на следующий финансовый год, подготовленный комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

Если в этом году США потратили на Украину 200 миллионов долларов, то теперь заложена сумма в 250 миллионов. Она выделяется на помощь Киеву - в обеспечении безопасности и разведдеятельности, передает "Газета.Ru".

Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.