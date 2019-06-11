Россия в ООН назвала действия полиции в Косове вопиющими

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил действия представителей Косово в отношении россиянина

Россия ожидала от Косово извинений за избиение своего соотечественника - сотрудника миссии ООН, а услышала только ложь и инсинуации. Об этом заявил представитель нашей страны при организации на заседании Совета Безопасности ООН.

Дмитрий Полянский подчеркнул, что действия в отношении Михаила Краснощёкова были вопиющими. А предложение доверить расследование косовской полиции, которая и является виновником инцидента, звучит "абсурдно и издевательски".

28 мая правоохранители под предлогом борьбы с преступностью вторглись на север края, где преимущественно проживают сербы. Краснощёков получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Власти непризнанной республики нарушили нормы все международного права, объявив к тому же российского сотрудника миссии persona non grata.