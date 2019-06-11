ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия в ООН назвала действия полиции в Косове вопиющими

11:46
  • вторник
  • 11 июня 2019

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский осудил действия представителей Косово в отношении россиянина

Россия ожидала от Косово извинений за избиение своего соотечественника - сотрудника миссии ООН, а услышала только ложь и инсинуации. Об этом заявил представитель нашей страны при организации на заседании Совета Безопасности ООН.

Дмитрий Полянский подчеркнул, что действия в отношении Михаила Краснощёкова были вопиющими. А предложение доверить расследование косовской полиции, которая и является виновником инцидента, звучит "абсурдно и издевательски".

28 мая правоохранители под предлогом борьбы с преступностью вторглись на север края, где преимущественно проживают сербы. Краснощёков получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Власти непризнанной республики нарушили нормы все международного права, объявив к тому же российского сотрудника миссии persona non grata.

Читайте также:
Главное сегодня
Заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН
Заседание Совбеза ООН
Полиция Косово
Полиция Косово
Полиция Косово
Полиция Косово
Скорая помощь Косово
Скорая помощь Косово
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.