Официально: США потребовали от Британии выдать Ассанжа

Американский Минюст официально обратился к Лондону

Минюст США направил Великобритании официальный запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает во вторник Washington Post.

По данным издания, сделано это было еще 6 июня. Таким образом, Соединенные Штаты уложились в отведенные Лондоном 60 дней после ареста основателя WikiLeaks. Теперь ему могут быть предъявлены только те обвинения, которые перечислены в документе с просьбой о выдаче, отмечает "Газета.Ru". А вот какие конкретно пункты в него включили, пока неизвестно.

Ранее в Миниюсте США заявляли о том, что подозревают Ассанжа в нарушении нескольких статей федерального законодательства, по которым ему грозит до 175 лет тюрьмы. Сейчас же основатель WikiLeaks отбывает 50 недель заключения в Британии за неисполнение условий освобождения под залог.