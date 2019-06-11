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США пытаются запугать Китай

12:05
  • вторник
  • 11 июня 2019

Трамп и Си Цзиньпин могут провести рабочий ужин на саммите G20 в Осаке

США грозят Китаю новыми ввозными пошлинами. Дональд Трамп заявил: если его переговоры с Си Цзиньпином на саммите "Большой двадцатки" не состоятся, ужесточение мер последует незамедлительно. Речь идет о колоссальной сумме - 300 миллиардов долларов. Хотя предыдущие контакты лидеров двух стран не увенчались успехом, американская администрация продолжает говорить на языке ультиматумов.

Подробности – в репортаже Александры Сергомасовой.

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