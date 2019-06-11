Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО

Глава МИД России рассказал о неправомерных действиях Вашингтона

США стремятся обеспечить односторонние геополитические преимущества и пользуются нечестными методами для достижения своих целей. Об этом во вторник заявил Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения" в Москве, передает "ТВ Центр".

Как подчеркнул глава российского МИД, торговые войны и санкции, которые Штаты вводят в отношении других стран, противоречат нормам ВТО. Меры против Ирана саботируют резолюцию Совбеза ООН. А выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является одним из примеров подрыва мировой стабильности.