ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО

12:10
  • вторник
  • 11 июня 2019

Глава МИД России рассказал о неправомерных действиях Вашингтона

США стремятся обеспечить односторонние геополитические преимущества и пользуются нечестными методами для достижения своих целей. Об этом во вторник заявил Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения" в Москве, передает "ТВ Центр".

Как подчеркнул глава российского МИД, торговые войны и санкции, которые Штаты вводят в отношении других стран, противоречат нормам ВТО. Меры против Ирана саботируют резолюцию Совбеза ООН. А выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является одним из примеров подрыва мировой стабильности.

Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.