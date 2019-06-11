Найден секретный ход в Янтарную комнату

Тоннель нашли в Польше

На шаг ближе к янтарной комнате. Польские музейщики обнаружили тайник, который может привести к утерянному сокровищу - об этом сообщили местные радиостанции.

На территории комплекса немецких бункеров с помощью георадаров исследователи зафиксировали подземный тоннель. Ведущий к нему люк, скорее всего, не открывался ещё со времен Второй мировой войны.

В ближайшее время музейщики рассчитывают начать раскопки. Поиски янтарной комнаты, которая была разграблена нацистами и бесследно исчезла, ведутся в этом районе уже не первый год, однако пока результатов не принесли.