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Найден секретный ход в Янтарную комнату

12:01
  • вторник
  • 11 июня 2019

Тоннель нашли в Польше

На шаг ближе к янтарной комнате. Польские музейщики обнаружили тайник, который может привести к утерянному сокровищу - об этом сообщили местные радиостанции.

На территории комплекса немецких бункеров с помощью георадаров  исследователи зафиксировали подземный тоннель. Ведущий к нему люк, скорее всего, не открывался ещё со времен Второй мировой войны.

В ближайшее время музейщики рассчитывают начать раскопки. Поиски янтарной комнаты, которая была разграблена нацистами и бесследно исчезла, ведутся в этом районе уже не первый год, однако пока результатов не принесли.

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