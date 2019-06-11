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На столичных прилавках появится сирийская черешня

12:04
  • вторник
  • 11 июня 2019

В столицу ягоду завезут на следующей неделе

Черешня из Сирии скоро появится на российских прилавках. В республике  начался сезон урожая этой ягоды. Один из самых больших садов расположен в пригороде Дамаска. Там планируют собрать около трех тысяч тонн черешни, передает "ТВ Центр".

Во время военных действий часть деревьев была уничтожена, а работать приходилось под обстрелами. Сейчас сирийская армия с помощью российских военных полностью обезопасила эти территории.

Государство поддерживает фермеров, давая субсидии и специальные кредиты. На сборе урожая работают и беженцы. Первую партию в 60 тонн отправят в Москву уже на следующей неделе.

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