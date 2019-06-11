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Джоли отправили к психологу из-за ее отношения к причудам дочери

10:43
  • вторник
  • 11 июня 2019

Актриса одобряет намерение девочки стать мальчиком

Бывшая участница "Дома-2", телеведущая Алена Водонаева раскритиковала актеров Анджелину Джоли и Брэда Питта за то, что они разрешили своей дочери принимать гормоны, чтобы стать мальчиком.  
Маленькая бунтарка: красавица-дочка Джоли растет копией Питта

Алена Водонаева заявила, что смена пола - это независимое решение взрослого человека. "Потакая 12-летнему ребенку в такой ситуации, родители, по моему мнению, помогают ему ошибиться и лишают нормального детства. Эти дети обречены расти с комплексами, в постоянном конфликте с собой и окружающим миром. Причина, по которой Шайло с детства одевается как мальчик, может быть не в генетике и гормонах, а в банальном желании ребенка быть похожим на того, кто тебе нравится", - цитирует Водонаеву 7days.ru

Водонаева считает, что Анджелина Джоли представляет опасность для детей и что ей следует отправиться не только к диетологу, но и к "мозгоправу". 

По ее словам, некоторые излишне толерантные родители в Америке принимают игры малышей, еще не осознавших свою мужественность или женственность, за сигнал к действию: детям дают гормоны, а потом отправляют на хирургическую операцию. Телеведущая напомнила, что актрисы Шарлиз Терон и Меган Фокс наряжают своих сыновей в платья, якобы отстаивая их право на самоопределение. Никто в США не считает это насилием и издевательством над еще не сформировавшимся ребенком, возмущается Водонаева. 

"Также непонятно, куда смотрят отцы? Брэд, милый, что эта женщина с тобой сделала? Увела из семьи - помним, отжала половину имущества - помним, лишила мужского стержня - упустили. Мне этот болезненный всепоглощающий матриархат, ползущий с Запада, совсем не нравится", - призналась Алена Водонаева. 

Ранее стало известно, что первый биологический ребенок Питта и Джоли уже в течение года принимает гормональные таблетки. Шайло носит мужскую одежду и просит называть ее Джоном. "Она хочет быть мальчиком, - говорила по этому поводу Джоли. - Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место". 

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"

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