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В Махачкалинском порту взорвался танкер

11:41
  • вторник
  • 11 июня 2019

Обстоятельства происшествия выясняет Ространснадзор

Три человека погибли, еще трое с травмами доставлены в больницу после взрыва в Махачкалинском порту. Хлопок газа произошел в машинном отделении танкера во время перекачки нефтепродуктов. В этот момент на борту находились 12 человек, передает "ТВ Центр".

После взрыва было сильное задымление - в спасательной операции участвовали 60 сотрудников МЧС. Пострадавших доставили в ожоговый центр. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое. 

Угрозы разлива нефтепродуктов в порту нет. Судно принадлежит компании "Волжское пароходство".

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