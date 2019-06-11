В Махачкалинском порту взорвался танкер

Обстоятельства происшествия выясняет Ространснадзор

Три человека погибли, еще трое с травмами доставлены в больницу после взрыва в Махачкалинском порту. Хлопок газа произошел в машинном отделении танкера во время перекачки нефтепродуктов. В этот момент на борту находились 12 человек, передает "ТВ Центр".

После взрыва было сильное задымление - в спасательной операции участвовали 60 сотрудников МЧС. Пострадавших доставили в ожоговый центр. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое.

Угрозы разлива нефтепродуктов в порту нет. Судно принадлежит компании "Волжское пароходство".