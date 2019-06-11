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Звезду российского "Голоса" нашли мертвой в ванной

10:22
  • вторник
  • 11 июня 2019

Артисту было 44 года

Скончался певец Алексей Сафиулин. Звезду шоу "Голос" нашли мертвым в ванной. Алексею было 44 года.

Причина смерти не называется. Друзья музыканта считают, что произошла трагическая случайность. Сафиулин уснул в ванной и утонул. Эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прощание с певцом пройдет 13 июня в столичном Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Панихида назначена на 10:30, передает "СтарХит".

Алексей Сафиулин семь лет блистал на сцене Мариинского театра, до этого — в Московской филармонии. В 2017 году он участвовал в шоу "Голос".  Его исполнение народной песни "Прощай, радость"  покорило наставников.

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