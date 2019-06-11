Кому на Руси жить хорошо: 10 регионов со взрывным ростом зарплат

В текущем году ВВП России вырастет на 1,8%

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец заявил, что в 2019 году реальный рост заработной платы россиян составит примерно 3%.

По оценкам института, в период с 2019 по 2022 годы объем мирового ВВП (валового внутреннего продукта) увеличится на 2,8% - 3,6%. В 2019 году ВВП России вырастет на 1,8%, а через год - на 2%. После 2020 года ожидается небольшой спад, однако никакого экономического кризиса не случится.

Алексей Зубец сообщил, что быстрее всего зарплата будет расти в следующих регионах: Ленинградская область (плюс 7,1%), Приморский край (6,5%), Дагестан (5,6%), Карелия (5,4%), Псковская область (5%), Севастополь (4,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,5%), Московская область (4,5%), Якутия (4,4%) и Крым (4,3%). Рост произойдет в текущем году и в первой половине следующего.

"Если говорить о регионах по развитию экономики, то на первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов. Остальные регионы - это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты", - сказал Зубец "Российской газете".