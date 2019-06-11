В Москве проходит акция "Красная гвоздика"

Ее проводит благотворительный фонд "Память поколений"

Во всех регионах страны в эти дни проходит акция "Красная гвоздика" - под девизом "Я помню. Я помогаю". Один из этапов мероприятия, организованного благотворительным фондом "Память поколений", стартовал в Москве, передает "ТВ Центр".

У стен Кремля в Александровском саду волонтеры раздавали значки с изображением красной гвоздики. Вырученные средства направят на оказание медицинской помощи ветеранам и участникам боевых действий.

Акция проходит ежегодно с 1 мая по 22 июня. Главная цель - сохранить воспоминания о героях, которые есть в каждой семье. И улучшить качество жизни ветеранам. Значки можно получить в скверах, парках и на самых многолюдных улицах городов, а также купить в крупных торговых сетях.

В прошлом году "Красная гвоздика" охватила 80 регионов России, фонд "Память поколений" собрал более 20 миллионов рублей. Адресную помощь получили не только ветераны, но и специализированные госпитали по всей стране.