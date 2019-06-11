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У Лазарева началась истерика из-за скандала с Лободой

11:54
  • вторник
  • 11 июня 2019

Певец странно отреагировал на произошедшее

Певца Сергея Лазарева развеселила новость о том, что он якобы поскандалил с украинской артисткой Светланой Лободой на премии "Муз-ТВ". 
Лазарев обматерил Лободу, а та в ответ отписалась от него в Instagram

36-летний финалист "Евровидения" выложил в Instagram скриншоты сайта, который сообщил о конфликте Лазарева с Лободой. На скриншотах он оставил смеющиеся смайлики и комментарии: "Сын брата свахи жены рассказал" и "Обожаю, вот это фантазия".

Певец также опубликовал свое улыбающееся селфи с пометкой "Злыдень Лазарев". Еще он вспомнил анекдот: "Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят!" - "Передайте им, что, когда меня нет, они могут меня даже бить!" Возникает впечатление, что эти посты музыкант писал в состоянии какой-то истерической веселости.  

Ранее Super написал, что Сергей Лазарев разозлился на Светлану Лободу из-за того, что на премии "Муз-ТВ" украинке разрешили исполнить шесть песен, тогда как ему вообще не удалось выйти на сцену.  По данным портала, музыкант обматерил коллегу и сказал ей: "Типа самая крутая?" Кроме того, он якобы подговорил артистов покинуть зал во время выступления Лободы.

Журналисты также обратили внимание на то, что украинская певица отписалась от россиянина в соцсети, а финалист "Евровидения" не лайкнул ни один из последних постов Лободы. 

Видео: Лазарев показал маленького сына 

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