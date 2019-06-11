"Хочется жить": звезда "Голоса" оставила пророческое послание перед смертью

Алексея Сафиулина похоронят 13 июня

Незадолго до своей смерти участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин исполнил песню о желании жить.

В своем последнем посте в Instagram Алексей Сафиулин выложил песню, записанную с коллегой Еленой Решетниковой. Они исполнили проникновенную композицию группы "Рождество", в которой есть такие строчки: "Ты знаешь, так хочется жить". Лирический герой песни намеревается простить всех своих обидчиков в роковую минуту, видя спасение в прощении.

"Ужас", "Прощай, дорогой наш Лешка", Вечная память", "Лешка, как же так?" - такие комментарии оставили подписчики под этим постом. У многих возникло впечатление, что Сафиулин предсказал свою смерть, исполнив песню про жизнь.

Напомним, тело 44-летнего певца нашли в ванной. Друзья музыканта считают, что он уснул в воде и утонул. Прощание с певцом пройдет в четверг, 13 июня, в столичном Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Панихида назначена на 10:30.

Алексей Сафиулин раньше работал в Мариинском театре и Московской филармонии. Он озвучивал героев в сериале "Ханна Монтана", фильме "Зачарованная" и мультфильме "Вверх". Певец записал саундтрек к ленте "ДухLess" Сергея Минаева.