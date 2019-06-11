ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сети шокированы кадрами с места гибели мотоблогера Болта

12:50
  • вторник
  • 11 июня 2019

Подробности гибели известного блогера Артема Болдырева

В Московской области на 69-м километре трассы М4 "Дон" погиб известный блогер Артем Болдырев, также известный как Болт. Ему было 33 года.

По данным газеты "Комсомольская правда" (KP.Ru), мотоблогер ехал на  мотоцикле, руля ногами, при этом снимая все на камеру. "В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От "железного коня" осталась лишь груда металла", - пишет издание.

Всего за час до своей смерти он на своем канале в YouTube, на который подписаны порядка 290 тысяч человек, он обнародовал последнее видео. Также на YouTube появились кадры с места гибели мотоблогера.

Пользователи в комментариях выражают соболезнования, многие отмечают, что шокированы происшествием.

Главное сегодня
Артем Болдырев
Артем Болдырев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.