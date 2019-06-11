В Сети шокированы кадрами с места гибели мотоблогера Болта

Подробности гибели известного блогера Артема Болдырева

В Московской области на 69-м километре трассы М4 "Дон" погиб известный блогер Артем Болдырев, также известный как Болт. Ему было 33 года.

По данным газеты "Комсомольская правда" (KP.Ru), мотоблогер ехал на мотоцикле, руля ногами, при этом снимая все на камеру. "В результате опасной езды он врезался в автомобиль, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От "железного коня" осталась лишь груда металла", - пишет издание.

Всего за час до своей смерти он на своем канале в YouTube, на который подписаны порядка 290 тысяч человек, он обнародовал последнее видео. Также на YouTube появились кадры с места гибели мотоблогера.

Пользователи в комментариях выражают соболезнования, многие отмечают, что шокированы происшествием.