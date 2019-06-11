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Алибасов потерял память после выхода из комы

12:54
  • вторник
  • 11 июня 2019

К тому же продюсер не может говорить

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, вышел из искусственной комы.   

У Алибасова началось внутреннее кровотечение
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Вадим Горжанкин, пресс-секретарь продюсера, сообщил, что Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но пока не может говорить и ничего не помнит. 

"Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней", - процитировал Горжанкин Бари Алибасова-младшего, передает РИА Новости

По словам Горжанкина, врачи проводят всю необходимую диагностику и решают вопрос о дальнейшем лечении. 

Ранее стало известно, что Алибасов спросил о судьбе своего кота перед погружением в медикаментозный сон. 

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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