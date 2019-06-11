Алибасов потерял память после выхода из комы

К тому же продюсер не может говорить

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, вышел из искусственной комы.

Вадим Горжанкин, пресс-секретарь продюсера, сообщил, что Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, но пока не может говорить и ничего не помнит.

"Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя. К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней", - процитировал Горжанкин Бари Алибасова-младшего, передает РИА Новости.

По словам Горжанкина, врачи проводят всю необходимую диагностику и решают вопрос о дальнейшем лечении.

Ранее стало известно, что Алибасов спросил о судьбе своего кота перед погружением в медикаментозный сон.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов