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Путину доложили об успехах в инвестиционной сфере

20:05
  • вторник
  • 11 июня 2019

Президент встретился с главой Минпромторга Денисом Мантуровым

Вопросы поддержки реального сектора российской экономики Владимир Путин обсудил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, передает "ТВ Центр". Глава ведомства, в частности, доложил о результатах работы по специальным инвестиционным контрактам, которые стали применяться в России три года назад.

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За это время было заключено 40 таких соглашений на общую сумму один триллион рублей. Проекты по ним реализуются в автомобилестроении, фармацевтике, энергетическом машиностроении, химической промышленности и ряде других отраслей. Механизм поощрения инвестиций будет совершенствоваться с учётом потребностей экономики. Если до сих пор одним из основных требований был объём вложения капиталов, то теперь приоритетное внимание будет уделяться технологиям. Предлагается продлить срок действия специнвестконтрактов - с нынешних десяти лет до 20. Будут развиваться и другие формы поддержки промышленности, например, через систему льготных займов.

"Дополнительный стимул для инвестиций мы обеспечиваем за счёт расширения программ Фонда развития промышленности, который был создан опять же по Вашему поручению четыре года назад. За это время уже поддержано более 500 проектов", - сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Наиболее эффективный инструмент в этом плане", - заявил Путин.

"В рамках реализации этих проектов на сумму более 100 миллиардов рублей со стороны Фонда бизнес привлек дополнительно еще 200 миллиардов", - отметил Мантуров.

"Я посмотрел и отраслевое распределение проектов фонда. Тоже, я бы сказал, привлекательные: машиностроение, химия, металлообработка и медбиофарм. Это самое-самое интересное и перспективное. Хорошо", - ответил Путин.

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