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"Ведет себя будто ему 5 лет": сын показал Алибасова на больничной койке

13:11
  • вторник
  • 11 июня 2019

Продюсер счастливо улыбается в камеру

Бари Алибасов-младший рассказал, что после выхода из медикаментозной комы отец ведет себя неадекватно.  

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По словам Алибасова-младшего, угроза жизни пациента будет сохраняться на протяжении еще двух дней. 

Музыкальный продюсер ничего не помнит. "Даже что он Бари Алибасов((( Ведёт себя буд-то ему 5 лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей", - написал Алибасов-младший [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ТВЦ.RU].  

Мужчина также выложил свое фото с продюсером, который лежит на больничной койке. К его телу подключены провода. Отец и сын улыбаются. По небритому лицу Алибасова-старшего трудно сказать, насколько адекватно он воспринимает происходящее. 

"Молюсь о Вас", "Хороший парень, молодец, держи отца", "Живи, Бари, живи", "Ты сильный", "Скорее поправляйтесь, дорогой Бари Каримович" - написали интернет-пользователи. 

Ранее сообщалось, что создатель группы "На-На", получивший ожог желудка четвертой степени, перестал говорить

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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