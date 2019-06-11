"Ведет себя будто ему 5 лет": сын показал Алибасова на больничной койке

Продюсер счастливо улыбается в камеру

Бари Алибасов-младший рассказал, что после выхода из медикаментозной комы отец ведет себя неадекватно.

По словам Алибасова-младшего, угроза жизни пациента будет сохраняться на протяжении еще двух дней.

Музыкальный продюсер ничего не помнит. "Даже что он Бари Алибасов((( Ведёт себя буд-то ему 5 лет. Надеюсь, это временно. А пока у меня двое детей", - написал Алибасов-младший [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ТВЦ.RU].

Мужчина также выложил свое фото с продюсером, который лежит на больничной койке. К его телу подключены провода. Отец и сын улыбаются. По небритому лицу Алибасова-старшего трудно сказать, насколько адекватно он воспринимает происходящее.

"Молюсь о Вас", "Хороший парень, молодец, держи отца", "Живи, Бари, живи", "Ты сильный", "Скорее поправляйтесь, дорогой Бари Каримович" - написали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, что создатель группы "На-На", получивший ожог желудка четвертой степени, перестал говорить.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, выпив жидкость для очистки труб "Крот". Он получил ожог желудка четвертой степени. По словам его родных и близких, Алибасов перепутал ядовитую жидкость с соком.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов